В 2019 году Рада купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков
Верховная Рада в 2019 году приобрела 171 тысячу одноразовых стаканчиков для питья: 167,5 тысяч из них - пластиковые, еще 3,5 тысячи - бумажные. Об этом со ссылкой на ответ Аппарата Рады сообщает Честно в четверг, 13 февраля.
"Обычно высота маленького одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм. Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга стаканчиков, то длина будет достигать около 16,25 км", - сказано в сообщении.
Вместе с бумажными стаканчиками их суммарная длина составит около 16,6 км. Такое расстояние имеет дорога от станции метро Бориспольская в аэропорт Борисполь, говорят в Честно.
"Движение Честно готовит обращение в Аппарат Верховной Рады Украины вместе с депутатами по пересмотру такой экологической политики. Призываем всех неравнодушных народных депутатов присоединиться к этому обращению!" - резюмировали в Честно.
Напомним, что ранее были названы неожиданные источники загрязнения океана пластиком. Ученые выделили основные источники загрязнение мирового океана и их оказалось всего десять.
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