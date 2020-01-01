Власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов, заявил гарант Конституции.



Президент Владимир Зеленский заверил бизнес-ассоциации в открытости к сотрудничеству и готовности выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан, сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 13 февраля.

На встрече с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны Зеленский заявил, что Украина имеет большой потенциал для развития, роста и проведения дальнейших реформ, в частности, судебной.

"Но пока она (судебная реформа – ред.) не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов. Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", – сказал президент.

Глава государства напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов Инвестиционная няня и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов.





Cмотрите фотогалерею: Зеленский встретился с бизнес-ассоциациями Зеленский поблагодарил участников встречи за их бизнес-деятельность и активное участие в жизни страны и предложил проводить подобные встречи ежемесячно на постоянной основе.

В свою очередь, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше.

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