“Политический” День влюбленных: ТОП-фото

Самые "чувственные" политики.

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Как известно, 14 февраля, День святого Валентина - праздник любимых, любовников и любовниц. Поэтому предлагаем читателям в этом году напомнить не просто о чувствах, а о том, как их изображают. И кто как не наша политическая элита больше всего подходит для такой демонстрации. Подборку делало издание Укринформ.

Дружба-Фройншафт!

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Начнем с истории. Кто только не писал об этом фото, где генсек, “дорогой Леонид Ильич Брежнев“ целуется со своим коллегой из ГДР Эрихом Хонекером? Так и мы больше ничего писать не будем. Просто посмотрите - какая страсть, какие чувства! Недаром же в современной Германии очень популярно пиво, где этикетке изображены эти “влюбленные“.

Ну, а теперь - о наших и не только

Президент Украины Леонид Кравчук и тогдашний глава правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин. Киев, 24 июня 1993 года. Обратите внимание на мужчину в правом углу. Это Леонид Кучма - тогда еще премьер. Похоже, что Леонид Данилович завидует…

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А тут, как видно, чувства угасают ... Первый уже экс-президент независимой Украины здоровается с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Киев, 27 ноября 2012 года.

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А тут Саакашвили “дарит“ свою любовь уже другому лидеру Украины. Встреча президента Украины Виктора Ющенко и президента Грузии Михаила Саакашвили. 19 ноября 2009. А потом, значит, с Кравчуком ...

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А это президент Беларуси, Александр Лукашенко и «надежда украинской демократии» президент Украины Виктор Ющенко в аэропорту Ивано-Франковска 6 ноября 2009.

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Пятый президент тоже был не против

Это Петр Порошенко и народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания парламента. 7 февраля 2019. Кума, между прочим…

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А это уже и “обнимашки“ двух президентов Украины. Президент Украины Петр Порошенко (слева) и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, которому исполнилось 85 лет. 11 января 2019.

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А здесь - все очень даже правильно. Поздравляем! Президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина Порошенко. Стамбул, Турция, 6 января 2019 года.

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Любовь за деньги! Петр Порошенко и президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. 24 мая 2018.

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И опять. Правда, в присутствии охраны. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко.

Юля. Всегда!

Еще, будучи премьер-министром Юлия Тимошенко, испытывала тягу к президентам. С президентом УЕФА Мишелем Платини. 14 декабря 2009.

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А это уже так искренне! Народные депутаты Украины Юлия Тимошенко и Григорий Немыря во время заседания парламента. 12 ноября 2015.

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Председатель депутатской фракции политической партии “Всеукраинское объединение“ Батькивщина “Юлия Тимошенко и народный депутат фракции партии “Блок Петра Порошенко“ Виктор Пинзеник приветствуются во время заседания Верховной Рады Украины, Киев, 5 июня 2015 года. Гусары Молчать!

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Ну, теперь о тех, кто рангом чуть ниже, но все равно ...

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко также любил объятия в Раде. Выглядит как начало ролика на сайтах для взрослых. Народные депутаты Украины Надежда Савченко и Олег Ляшко во время пленарного заседания Верховной Рады Украини.12 июля 2016.

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Народный депутат Украины Олег Ляшко вообще в центре внимания коллег. 5 сентября 2018.

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Здесь, судя по динамике, что-то серьезное и не обязательно то, что вы подумали. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат Украины Сергей Власенко (“Родина“) во время внеочередного заседания парламента. 26 ноября 2018.

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Такое и надо в школах и детсадах показывать! Для примера. Народный депутат Украины Валерия Заружко во время заседания парламента. 20 ноября 2018.

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Именно так - в щечку! Народный депутат Украины Николай Томенко во время заседания парламента 12 мая 2015.

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А это уже несколько другое. “Свободные европейские ценности“. Неустановленные народные депутаты Украины во время заседания парламента. 5 июля 2018.

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А здесь уже без всякой анонимности. Народные депутаты Олег Петренко и Роман Романюк во время заседания парламента. 19 июня 2018.

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А это вообще странная какая-то парочка. Народные депутаты Украины Вячеслав Кириленко и Вадим Новинский во время заседания Верховной Рады Украины 2 декабря 2014.

И снова “неизвестные“

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6 июня 2017. И снова!

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А если “по старинке“ все же?

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Народные депутаты Украины Антон Геращенко и Ирина Ефремова во время заседания парламента 6 июня 2018.

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Народный депутат Украины Алена Кошелева во время заседания парламенту.14 ноября 2017.

ukrinform.ru

ukrinform.ru

И наконец - вершина парламентской эротики по-украински!

Народный депутат Олег Барна подходит сзади к Премьер-министру Украины Арсения Яценюка во время его отчета в парламенте. 11 декабря 2015. Цветы подарил! Кажется, это называется, “произвести впечатление перед сладкой частью“.

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А это уже ОНО. Обратите внимание на двух конкурентов позади господина Барни. Завидуют, пошляки!

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