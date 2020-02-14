У Зеленского прокомментировали информацию о встрече с главой совбеза РФ

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель и глава Офиса президента Ермак отреагировали на расследование программы "Схемы".

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался с экс-руководителем ФСБ, секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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13 февраля вышло расследование программы “Схемы: коррупция в деталях“, где утверждается, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов. По информации журналистов на борту самолета находился секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.



“Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы “Схемы“ - это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили“ - заявила Мендель.

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Расследование журналистов также прокомментировал на своей странице в Facebook новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который сопровождал Владимира Зеленского во время визита в Оман.



“Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы “по свидетельству наших источников“? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения“, - отметил Ермак.

Юлия Мендель/Facebook





Напомним, Зеленский почтил память афганцев.

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