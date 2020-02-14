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Мендель о расследовании СМИ: Зеленский не встречался с Патрушевым

Комментариев: 8
Президент Украины никогда не говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила Юлия Мендель.
Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили
Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили
Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский никогда не встречался и не говорил с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook, комментируя сюжет программы Схемы о том, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.

"Тяжело опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из нынешних политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще и где-то работал", - написала пресс-секретарь.

"Тяжело и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не тяжело в сюжете программы "Схемы" - это опровергнуть факт встречи президента и Патрушева, поскольку они действительно никогда не встречались и не говорили", - заявила Мендель. 

Ранее уже новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы Схемы по визиту президента Владимира Зеленского в Оман.

Напомним,5 января пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский прибыл с визитом в Оман. Отмечалось, что президент отправился вместе с семьей за свой счет.

После этого сообщалось о двух официальных встречах Зеленского с чиновниками Омана, однако ни о каких достигнутых договоренностях не говорилось.

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Теги: Россия, СМИ, расследование, Оман, пресс-служба, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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nelci    14.02.2020, 11:25
Оценка:  -5
nelci
Встречался или не встречался, главное бросить "тень на плетень!
Предаторр    14.02.2020, 10:59
Оценка:  -5
Предаторр
Разумеется малыш Зе никогда не встречался с Патрушевым.Ведь это не его уровень.Зе встречался лишь с заместителями заместителей заместителей Патрушева.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 10:52
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Никто ничего не опроверг. Даже не рассказали чем конкретно клован в Эмиратах занимался! Сказали всё потом и не сказали когда.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 10:50
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Мандели оклад за количество произнесенных слов начисляют или сколько раз рот открыла?
Letohradek    14.02.2020, 10:48
Оценка:  +6
Letohradek
Хрыпатый крысеныш на коротком поводке у Путлера, это уже становится очевидным! Любопытно, замечают это зэленины?
ВосставшийИзБана    14.02.2020, 10:47
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
— Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!
— Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…
Letohradek    14.02.2020, 10:43
Оценка:  +7
Letohradek
Неужели еще такие, которые верят этой брехливой шайке, квартальных уйобков?
Letohradek    14.02.2020, 10:44
Оценка:  +8
Letohradek
Неужели еще ЕСТЬ такие, которые верят этой брехливой шайке, квартальных уйобков?
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