Стала известна средняя зарплата Разумкова - СМИ

СМИ выяснили, сколько зарабатывает председатель Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в 2019 году заработал около 180 тысяч гривен, в частности, за месяц его заработная плата в среднем составляла почти 45 тысяч гривен. Об этом сообщили в Аппарате ВРУ в ответ на запрос редакции УНН.

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Как передает издание, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков с 29 августа по 31 декабря 2019 года получил 178 528 гривен заработной платы.

Так, за месяц он в среднем получал зарплату в размере 44,6 тысячи гривен.

Также стоит отметить, что за январь 2020 года Дмитрий Разумков получил 37 816 гривен заработной платы.

Напомним, ранее стала известна зарплата Арахамии – СМИ.

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