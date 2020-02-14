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“Не обещал вернуть Крым”: “слуга народа” сделала заявление о Зеленском

Комментариев: 3
Нардеп от “Слуги народа” сделала резкое заявление.
Ольга Василевская-Смаглюк
Ольга Василевская-Смаглюк
facebook.com/zeolga96

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Народный депутат Украины от пропрезидентской партии  "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Владимир Зеленский никогда не обещал быстрого мира, возвращения Крыма, а также искоренения власти олигархов в Украине.

Об этом она заявила в эфире телеканала ATR.

Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания, - сказала Василевская-Смаглюк.

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Между тем, она подчеркнула, что президент Зеленский стремится к миру на Донбассе и делает все, чтоб закончить эту войну и вернуть захваченные территории.

Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется по мере игры, - добавила “слуга народа”.

Напомним, “слуга народа” заявила, что эпидемии коронавируса нет. Между тем, депутат запаслась защитными масками.

 

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Теги: Зеленский, Слуга народа, война, Василевская-Смаглюк
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Комментариев (3)
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Предаторр    14.02.2020, 11:23
Оценка:  -4
Предаторр
Малыш Зе действительно не обещал"пэрэмог",как это делал вечнобухой поросёнок Пэдро.Но Зе уже и так успел дискредитировать себя выше крыши.Его воспринимают всеръёз лишь такие же клоуны-пиздyны,как и он сам.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 12:00
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Лови белочку, запоребрик! У себя мы уж как-нибудь сами разберемся.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:20
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Ну да конечно. Все что "обещал" зИлёнский: - если его "выбИрут", то не выберут Порошенко! Это "обещание" он выполнил! Теперь в "отпуск".
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