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Вдова капитана Boeing 737 МАУ: Я не надеюсь на государство

Комментариев: 4
Жена погибшего капитана, который был сбит в Иране, рассказала, как сложно собрать справки на выплату денежной помощи от государства и почему она не имеет право выйти на работу.
Владимир Гапоненко с женой Екатериной и двумя дочками
Владимир Гапоненко с женой Екатериной и двумя дочками
facebook.com/Екатерина Гапоненко

В аэропорту “Борисполь“, 17 февраля, состоится закладка фундамента для мемориала жертв крушения украинского Боинга МАУ в Иране. Родственники уже получили приглашение. Об этом сообщила вдова погибшего капитана авиалайнера Екатерина Гапоненко, передает Страна.ua

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“Как я поняла МАУ и государство отдельно работают, потому что авиакомпания собирается выплачивать сумму равную средней заработной плате моего мужа. Точных цифр назвать не могу, так как они у каждых разные“, - говорит вдова.

Как рассказала женщина, сейчас она не может устроиться на работу, потому что для получения льгот и выплат для детей она вынуждена оставаться безработной. В прошлом женщина работала в компании “Vodafone“ в отделе по обращению граждан и она надеется, что вскоре туда вернется.

Я не надеюсь на государство, если честно. Они выплатили в январе по 200 000 гривен и все. Сейчас я собираю справки, чтобы получать выплаты на детей. Собрала уже более 70-ти справок и это еще не конец. Каждый день хожу как на работу за этими справками. Если меня не добила смерть мужа, то чувствую, что сломает система“, - рассказала Екатерина Гапоненко.

Напомним, ранее Президент заявил, что 80 тысяч долларов - это очень маленькая сумма для выплаты семьям и родственникам, погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. 

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Теги: МАУ, Боинг 737, Родственники, Компенсация, Деньги
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Комментариев (4)
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Предаторр    14.02.2020, 11:37
Оценка:  -5
Предаторр
200000 гривен не деньги?Тётя,поработай за 5000-6000 гривен в месяц,как это делают миллионы наших граждан и ты 100% изменишь отношение к деньгам.А ещё попробуй с этой зарплаты скопить хотя бы 100000 гривен.Вообще прозреешь! :-)
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:36
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Практически все "достижения" теперешней "власти" излагаются в будущем времени в виде как бы намерений!
SEMPENTY    14.02.2020, 11:24
Оценка:  +5
SEMPENTY
Не ту страну назвали Гондурасом...
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:33
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
"страна_в_смартфоне", говорите...
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