Появилось видео стрельбы полицейского в Харькове

На видео видно, как полицейские гонятся за автомобилем, а потом двое патрульных выбегают из машины и стреляют.

Патрульного, который открыл огонь, уже задержали кадр из видео

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Появилось видео погони, в результате которой патрульный полицейский открыл огонь и ранил человека. Запись опубликовала пресс-служба прокуратуры Харьковской области на своем YouTube-канале.

На видео видно, как полицейские гонятся за автомобилем, а потом двое патрульных выбегают из машины и стреляют.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что полиция Харькова обстреляла мужчин, приняв их за пьяных. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации. Позже стало известно, что в Харькове задержали полицейского, который в погоне ранил пассажира авто. При этом правоохранители отмечают, что водитель машины был пьян.

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