Появилось видео стрельбы полицейского в Харькове
Читай также: В Киеве спецназ со стрельбой задержал вооруженного иностранца
Появилось видео погони, в результате которой патрульный полицейский открыл огонь и ранил человека. Запись опубликовала пресс-служба прокуратуры Харьковской области на своем YouTube-канале.
На видео видно, как полицейские гонятся за автомобилем, а потом двое патрульных выбегают из машины и стреляют.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что полиция Харькова обстреляла мужчин, приняв их за пьяных. Один из пострадавших сейчас находится в реанимации. Позже стало известно, что в Харькове задержали полицейского, который в погоне ранил пассажира авто. При этом правоохранители отмечают, что водитель машины был пьян.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.