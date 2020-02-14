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Антикоррупционное агентство расследует поездку Зеленского в Оман

Комментариев: 3
НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман.
Президент Украины Владимир Зеленский в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский в Омане
strana.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводи проверку поездки в Оман президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе НАПК народному депутату Алексей Гончаренко, опубликованном на Telegram-канале политика. 

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Гончаренко отметил, что по информации Офиса президента, поездка Зеленского была неофициальной и не представляла собой государственный визит. При этом расходы на перелет не были занесены в декларацию президента.

Отметим, 13 февраля вышло расследование программы "Схемы", где утверждается, что Зеленский улетел из Омана на чартерном самолете, на котором в страну прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В Офисе президента Украины данную информацию назвали ложью.

Алексей Гончаренко/Telegram

Напомним, Глава ОП Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч в Омане с представителями РФ.

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Теги: Зеленский, НАПК, Оман, Гончаренко, декларация
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:54
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман? Ему это "подарили".
Letohradek    14.02.2020, 11:52
Оценка:  +2
Letohradek
... наговаривают на парня из народа ... А он честный, и отдыхает от непосильной работы, исключительно за свой счет, он даже предложил не стрелять по повстанцам, что бы закончилась война ... все его мысли о том, как помочь людям! А не благодарные журналисты все вынюхивают и публикуют ...
Letohradek    14.02.2020, 11:52
Оценка:  +2
Letohradek
что бы разочаровать фанатов "голобородька"...
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