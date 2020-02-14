Антикоррупционное агентство расследует поездку Зеленского в Оман

НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводи проверку поездки в Оман президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе НАПК народному депутату Алексей Гончаренко, опубликованном на Telegram-канале политика.

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Гончаренко отметил, что по информации Офиса президента, поездка Зеленского была неофициальной и не представляла собой государственный визит. При этом расходы на перелет не были занесены в декларацию президента.



Отметим, 13 февраля вышло расследование программы "Схемы", где утверждается, что Зеленский улетел из Омана на чартерном самолете, на котором в страну прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В Офисе президента Украины данную информацию назвали ложью.

Алексей Гончаренко/Telegram

Напомним, Глава ОП Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч в Омане с представителями РФ.

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