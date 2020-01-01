Схемы соврали о встрече Зеленского с Патрушевым - ОП

В Офисе президента заявили о том, что информация программы Схемы не соответствует действительности.

В Офисе президента Украины официально опровергли информацию программы Схемы о якобы встрече Владимира Зеленского с высокопоставленным чиновником Российской Федерации в Омане. В Офисе подчеркнули, что информация целиком и полностью не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении ОП в Facebook.

Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым - заявили в ОП

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“Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных “источников“, которое имели место в выпуске программы Схемы Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением“ - подчеркнули в ОП.

“Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационной операции агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты - это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой“ - отметили в ОП.

Офис Президента Украины ждет от программы Схемы опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся к суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений - заявили в ОП

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"Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала UA: Первый на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием" - подытожили в ОП.

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