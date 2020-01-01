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В курортной Затоке под Одессой горела база отдыха

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На базе отдыха "Мальта" в Затоке произошел пожар.
В Затоке горела база отдыха
В Затоке горела база отдыха
ГСЧС

Утром 14 февраля спасатели получили сообщение о пожаре на территории базы отдыха “Мальта“ в Затоке Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что загорелась крыша деревянного домика. Спасателям удалось избежать распространения огня на соседние здания, пожар на 65 квадратных метрах был вскоре ликвидирован.

Причина возгорания здания устанавливается.

 

В Затоке горела база отдыха
В Затоке горела база отдыха
ГСЧС

 


Напомним, на штрафплощадке в Одессе сгорели 20 авто.

 

 

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Теги: Пожар, Затока, база отдыха, ГСЧС
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