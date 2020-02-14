Лещенко рассказал о пути в Набсовет Укрзализныци

Чиновник рассказал о своем давнем знакомстве с нынешним президентом Зеленским и его поддержке во время выборов.

Экс-нардеп и экс-журналист Сергей Лещенко был избран на должность члена наблюдательного совета Укрзализныци по результатам конкурса. Об этом он в пятницу, 14 февраля, сказал в интервью Экономической правде.

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“Был объявлен конкурс, было опубликовано объявление на сайте Министерства экономики, был период подачи документов, были предложены кандидатуры. На конкурсную комиссию была вынесена моя кандидатура, и альтернативой мне был Славомир Новак, бывший руководитель Укравтодора, – рассказал Лещенко.

Он также отметил, что собеседования на должность как такого не было.

“Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом. Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов“, – заявил Лещенко. По его мнению, он являлся лучшей кандидатурой на указанную должность, чем Новак.

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“Я не хочу давать никаких характеристик этому человеку, вы можете сами погуглить. Я как депутат к нему делал депутатские запросы и даже ходил в прокуратуру Тернопольской области в отношении коррупционных действий в Укравтодоре. Было бы лучше, если бы в набсовет УЗ попал не я, а Новак?“, – задается вопросом Лещенко.

Он также отметил, что в набсовете УЗ является одним из трех представителей государства.

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Лещенко стал членом Наблюдательного совета Укрзализныци. СМИ писали, что среднемесячная заработная плата члена набсовета УЗ составляет 588 тысяч гривен. А в конце января стало известно, что Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен.

Также сообщалось, что Лещенко получил новую должность в Укрзализныце – глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

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