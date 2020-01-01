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Стало известно, сколько пар поженятся 14 февраля

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В День святого Валентина официально оформят отношения 2 тысячи пар.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
pinterest.com

В Министерстве юстиции рассказали о том, что 14 февраля в День святого Валентина брак должны заключить около 2 тысяч пар. Об этом сообщает пресс-служба. 

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Дословно: "Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым" - говорится в сообщении.

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Теги: День святого Валентина, Минюст Украины, брак
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