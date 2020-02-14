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На Мюнхенской конференции РФ предложила план по Донбассу

Комментариев: 11
Основная идея – возобновление сотрудничества между Украиной и РФ, снятие санкций и "поиск новой идентичности" для Украины.
Россия предложила свой план прекращения конфликта
Россия предложила свой план прекращения конфликта
Штаб ООС

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Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет “Европейская правда“.

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения украинские организации не занимались.

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В документе нет упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждается, что “конфликт в и вокруг Украины“ стал следствием “катастрофических просчетов“. В качестве реакции на этот конфликт план предлагает шаги для “завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму“.

Авторы плана предлагают следующие 12 шагов:

  1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.
  2. Создание “нормандского формата“ на уровне военных.
  3. Открытие доступа совместной мониторинговой миссии ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
  4. Решение вопроса без вести пропавших.

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    Запуск программы разминирования.
  6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
  7. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах зоны свободной торговли.
  8. Постепенное снятие санкций с России (в документе называется “изменением санкционного режима“) с разработкой соответствующего плана (сейчас предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения “Минска“).
  9. Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.
  10. Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, “для преодоления того, что разделяет“ (роль России в этом процессе не уточняется).

  11. Читай также: Согласован новый участок разведения на Донбассе

    Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
  12. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

Напомним, в Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности. В этом году в конференции впервые примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: Россия, конфликт на Донбассе, деоккупация Донбасса
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Комментариев (11)
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ТТ69    14.02.2020, 18:46
Оценка:  +1
ТТ69
Пункт первый допустить легально военных параши на территорию Украины......дальше можно и не читать. А шнурки вам не погладить.
Пункт первый должен начинаться так: Военные Украины и России контролируют границу со стороны своего государства на границах до 2013 года и ни как иначе.
nelci    14.02.2020, 18:28
Оценка:  -1
nelci
Самый умный человек в Украине-Коломойский-он точно знает, война будет еще долго и потому прикупает военные заводы!
Graddfeydd    14.02.2020, 17:47
Оценка:  +9
Graddfeydd
Давайте лучше для РФ поищем "новую идентичность" - проблема-то явно не в Украине (Молдова и Грузия не дадут соврать).
colavova    14.02.2020, 17:56
Оценка:  +5
colavova
идентичность там одна - XYЙЛО
nelci    14.02.2020, 18:30
Оценка:  -4
nelci
Проблема не в Украине, неужели в мировом капитале и его посланниках соросятах?
Хотя, возможно и не только в них...
WTF2wtf    14.02.2020, 17:41
Оценка:  +7
WTF2wtf
Угу, оккупанты предлагают ...
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:38
Оценка:  -9
Л_о_л_а
придурки майданутые ...угробили страну, а в итоге все вернется на круги своя...только вот об уровне жизни до майдауна теперь можно только мечтать - и по платежкам ЖКХ и по зарплатам...жду,когда уже этот майдаун назовут госпереворотм - чем он по сути и является и всех военных преступников посадят
WTF2wtf    14.02.2020, 17:43
Оценка:  +7
WTF2wtf
Самыми "майданутыми" похоже олказались Луганск с Донецком ... их российские оккупанты опустили намного ниже любого другого региона Украины.
Тупо ради отжатого россией Крыма так Донбасс президент россии поимел и имеет дальше?????
colavova    14.02.2020, 17:53
Оценка:  +5
colavova
мадам, где сидеть желаете?)))
Seytapio2    14.02.2020, 18:00
Оценка:  +2
Seytapio2
Факты написаного подсказывают, что за данным профилем (Л_о_л_а) Сидит очередное существо из рф с промытыми мозгами и элементарным приказом - писать подобный бред пропаганды.
Нет там мозгов, вить их зачистят сразу же как только вся идея пропаганды падет. А убивать их будут, да бы не было свидетелей!
MykRom    14.02.2020, 17:57
Оценка:  +4
MykRom
Лола, лола, поч'м твоя мандола.
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