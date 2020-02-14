На Мюнхенской конференции РФ предложила план по Донбассу
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Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет “Европейская правда“.
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения украинские организации не занимались.
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В документе нет упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждается, что “конфликт в и вокруг Украины“ стал следствием “катастрофических просчетов“. В качестве реакции на этот конфликт план предлагает шаги для “завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму“.
Авторы плана предлагают следующие 12 шагов:
- Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.
- Создание “нормандского формата“ на уровне военных.
- Открытие доступа совместной мониторинговой миссии ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
- Решение вопроса без вести пропавших.
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- Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
- Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах зоны свободной торговли.
- Постепенное снятие санкций с России (в документе называется “изменением санкционного режима“) с разработкой соответствующего плана (сейчас предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения “Минска“).
- Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.
- Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, “для преодоления того, что разделяет“ (роль России в этом процессе не уточняется).
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- Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.
Напомним, в Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности. В этом году в конференции впервые примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
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Пункт первый должен начинаться так: Военные Украины и России контролируют границу со стороны своего государства на границах до 2013 года и ни как иначе.
Хотя, возможно и не только в них...
Тупо ради отжатого россией Крыма так Донбасс президент россии поимел и имеет дальше?????
Нет там мозгов, вить их зачистят сразу же как только вся идея пропаганды падет. А убивать их будут, да бы не было свидетелей!