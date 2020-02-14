На Мюнхенской конференции РФ предложила план по Донбассу

Основная идея – возобновление сотрудничества между Украиной и РФ, снятие санкций и "поиск новой идентичности" для Украины.

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Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет “Европейская правда“.

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения украинские организации не занимались.

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В документе нет упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждается, что “конфликт в и вокруг Украины“ стал следствием “катастрофических просчетов“. В качестве реакции на этот конфликт план предлагает шаги для “завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму“.

Авторы плана предлагают следующие 12 шагов:

Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных. Создание “нормандского формата“ на уровне военных. Открытие доступа совместной мониторинговой миссии ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Решение вопроса без вести пропавших. Читай также: На Банковой обсудили восстановление экономики Донбасса Запуск программы разминирования. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах зоны свободной торговли. Постепенное снятие санкций с России (в документе называется “изменением санкционного режима“) с разработкой соответствующего плана (сейчас предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения “Минска“). Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе. Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, “для преодоления того, что разделяет“ (роль России в этом процессе не уточняется). Читай также: Согласован новый участок разведения на Донбассе Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

Напомним, в Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности. В этом году в конференции впервые примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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