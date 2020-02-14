У Януковича родился сын от молодой любовницы - СМИ

У Виктора Януковича родился сын Григорий.

Беглый президент Украины Виктор Янукович стал отцом в третий раз. У любовницы экс-президента родился сын около двух дет назад. Об этом на своем Telegram-написала главный редактор издания Левый Берег Соня Кошкина.

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“Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы“, - написала Кошкина.



По данным РБК-Украина, мать ребенка Януковича - 45-летняя Любовь Полежай. Она на 24 года младше бывшего президента. На данный момент пара проживает в курортном поселке в Сочи. Полежай работала кухаркой в семье Януковича, когда он был женат. Вместе с ней он сбежал в Россию в феврале 2014 года.

Соня Кошкина/Telegram

Любовь Полежай и Виктор Янукович РБК-Украина

Напомним, беглый экс-премьер Азаров обзавелся элитным жильем на Рублёвке.

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