Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Януковича родился сын от молодой любовницы - СМИ

Комментариев: 5
У Виктора Януковича родился сын Григорий.
Экс-президент Виктор Янукович
Экс-президент Виктор Янукович
EPA/UPG

Беглый президент Украины Виктор Янукович стал отцом в третий раз. У любовницы экс-президента родился сын около двух дет назад. Об этом на своем Telegram-написала главный редактор издания Левый Берег Соня Кошкина.

Читай также: С экс-главы АП времен Януковича Клюева сняли заочный арест

Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы“, - написала Кошкина.

По данным РБК-Украина, мать ребенка Януковича - 45-летняя Любовь Полежай. Она на 24 года младше бывшего президента. На данный момент пара проживает в курортном поселке в Сочи. Полежай работала кухаркой в семье Януковича, когда он был женат. Вместе с ней он сбежал в Россию в феврале 2014 года.

 

Соня Кошкина/Telegram

 

Любовь Полежай и Виктор Янукович
Любовь Полежай и Виктор Янукович
РБК-Украина

 

Напомним, беглый экс-премьер Азаров обзавелся элитным жильем на Рублёвке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Янукович, сын, Полежай, Сочи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Мухоморище    14.02.2020, 18:44
Оценка:  +2
Мухоморище
Йолка зажигает)))
Lyonya-Space    14.02.2020, 18:38
Оценка:  0
Lyonya-Space
Оказывается, Мустанг - это не только название модели..
Урка - жеребец!
Путин-Xyйло    14.02.2020, 17:54
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Полежай - это команда?
WTF2wtf    14.02.2020, 17:43
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ого ...
colavova    14.02.2020, 17:49
Оценка:  +6
colavova
полежала..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь