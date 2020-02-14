С сайта Мюнхенской конференции убрали скандальный план "мира в Украине"

"Мюнхенский план мира" удалили с сайта конференции по безопасности.

Документ плана примирения Украины и РФ авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, который вызвал жесткую критику из-за его пророссийской направленности, исчез с официального портала Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Украинская правда.

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На сайте также было удалено сообщение о том, что документ был разработан при поддержке Мюнхенской конференцией по безопасности.



Официальные лица Мюнхенской конференции пока не комментируют данный факт.



14 февраля три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен на Мюнхенской конференции по безопасности.

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В документе нет упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждается, что “конфликт в и вокруг Украины“ стал следствием “катастрофических просчетов“. В качестве реакции на этот конфликт план предлагает шаги для “завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму“.



Документ вызвал большой резонанс в обществе. Так, бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных в "мюнхенском плане".

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"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но без знаков различия, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелое вооружение), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", - говорится в заявлении группы.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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