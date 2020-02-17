В Станице Луганской нашли российские снаряды с маркировкой

Найденные боеприпасы никогда не использовались в ВСУ и производятся только в РФ.

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При разминировании территории в Станице Луганской саперы нашли российские боеприпасы. Как сообщили в прокуратуре Луганской области, обнаружены термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В 2003 года изготовления.

На боеприпасах видна маркировка, указывающая их происхождение lug.gp.gov.ua

Указанный боеприпас не производится в Украине, не состоит на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ, - говорится в сообщении.

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По версии следствия, эти боеприпасы применяли боевики “ЛНР“ для ведения боевых действий. Эти вещественные доказательства прокуратура приобщила к уголовному производство по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В дальнейшем их хотят передать Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге, чтобы доказать причастность России к вооруженному конфликту в Донбассе.

Напомним, Украина документирует принудительную паспортизацию в ОРДЛО. Факты насильственной выдачи “паспортов“ псевдореспублик будут переданы в Международный уголовный суд.

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