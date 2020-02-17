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В Станице Луганской нашли российские снаряды с маркировкой

Комментариев: 7
Найденные боеприпасы никогда не использовались в ВСУ и производятся только в РФ.
Снаряды нашли при разминировании территории
Снаряды нашли при разминировании территории
lug.gp.gov.ua

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При разминировании территории в Станице Луганской саперы нашли российские боеприпасы. Как сообщили в прокуратуре Луганской области, обнаружены термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В 2003 года изготовления.

На боеприпасах видна маркировка, указывающая их происхождение
На боеприпасах видна маркировка, указывающая их происхождение
lug.gp.gov.ua

Указанный боеприпас не производится в Украине, не состоит на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ, - говорится в сообщении.

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По версии следствия, эти боеприпасы применяли боевики “ЛНР“ для ведения боевых действий. Эти вещественные доказательства прокуратура приобщила к уголовному производство по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В дальнейшем их хотят передать Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге, чтобы доказать причастность России к вооруженному конфликту в Донбассе.

Напомним, Украина документирует принудительную паспортизацию в ОРДЛО. Факты насильственной выдачи “паспортов“ псевдореспублик будут переданы в Международный уголовный суд.

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Теги: прокуратура, Донбасс, Россия, оружие, Станица Луганская, конфликт на Донбассе
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Комментариев (7)
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Boxelohos    17.02.2020, 23:32
Оценка:  +5
Boxelohos
В СЕТЬ ВЫЛОЖИЛИ ВИДЕО С ПРИЗНАНИЕМ БОЕВИКА “ДНР“ АЛЕКСАНДРА ХОДАКОВСКОГО О ТОМ, ЧТО ЛИЧНО ОН ОТДАЛ ПРИКАЗ НАКРЫТЬ ИЗ “ГРАДОВ“ ЦЕНТР ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ. КАК ХОРОШО - И НА ВСУ ПОТОМ МОЖНО ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ, И АЛЛЕЮ АНГЕЛОВ ОБНОВИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ЗАБЫВАЛИ БОЯТЬСЯ МИФИЧЕСКИХ БЕНДЕРОВЦЕВ.
cnx_fever    17.02.2020, 20:49
Оценка:  -11
cnx_fever
помнится вна украине и Т-72 не было и Буков не было
CasperW    17.02.2020, 21:32
Оценка:  +9
CasperW
Да, Т72-Б3 не было, пока рашка не отправила их в шахты. А буки были, это тебе в методичку что-то не то написали.
Noblesse_obliger    17.02.2020, 22:21
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Федераст, Т72 Б3,а тем более Т90 и БУК М2 точно в ВСУ не было и не закупались!!!
Путин-Xyйло    17.02.2020, 19:35
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Их_там_нет, а дерьмо осталось! Мистика.
cnx_fever    17.02.2020, 20:50
Оценка:  -11
cnx_fever
дерьмо в подарок идет , никто и не отрицает ,
Noblesse_obliger    17.02.2020, 22:19
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Это ваш стратегический запас,из него петухи лепите и АНАЛО_ГОВНЕТЫ.
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