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В расследовании дел Майдана меняют тактику

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Делам Майдана занимаются более 30 следователей, Офис генпрокурора еще не передал все дела в ГБР.
Теперь делами Майдана займется ГБР
Теперь делами Майдана займется ГБР
narodna-pravda.ua

Госбюро расследований изменит тактику и методологию расследования дел Майдана. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил следователь ГБР Александр Чорноблавский, пишет РБК-Украина.

По его словам, на сегодня дела Майдана из Офиса генпрокурора принимает специальный отдел, в который входят более 30 следователей.

"Как только передадут все материалы, руководство отдела заслушает отчет о состоянии каждого дела. Но уже на данное время определены некоторые шаги для расследования по новой тактике и новой методологии досудебного расследования", - отметил Чорноблавский.

Следователь также рассказал о ходе расследования дел Майдана, которое на данный момент содержит несколько тысяч томов.

Напомним, в январе в ГБР сформировало спецподразделения по делам Майдана.

 

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Теги: майдан, Евромайдан, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БоцКоц    17.02.2020, 20:32
Оценка:  +2
БоцКоц
Будут продолжать уводить дела в тину..?
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