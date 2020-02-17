Не такие военные. Скандал с советником Порошенко

Бывший советник пятого президента Украины Юрий Бирюков назвал в социальных сетях украинских военных ублюдками.

Команда пятого президента Петра Порошенко угодила в скандал. Советник бывшего главы государства Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Бирюков за свои слова уже извинился. Партия Порошенко тоже.

Корреспондент.net собрал все подробности скандала.

Погорячился

Бирюков написал в Facebook сообщение на фоне новостей о предложении президента Владимира Зеленского ввести совместное патрулирование Донбасса силами украинской армии, ОБСЕ и представителей так называемых “ЛДНР”.

Бирюков оскорбил тех военнослужащих, которые проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского. Напомним, на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%.

Позже Бирюков удалил свое сообщение и извинился. "Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - заявил советник экс-президента.

Реакция

Председатель партии Слуга народа, заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или в прошлом – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует", - заявил Корниенко.

По словам народного депутата, сейчас, в годовщину президентской кампании, происходят "какие-то всплески, связанные в первую очередь с определенным таким повышением градуса обсуждений в соцсетях и возвращением к такой неприятной штуке как язык ненависти".

Он добавил, что в частности, "звучат призывы... оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главным военнокомандующим". Корниенко назвал такие действия неприемлемыми.

Осудили Бирюкова и в самой команде Порошенко. “Я считаю недопустимым и некорректным заявление о “неправильно проголосовавших военных”. Я категорически не разделяю подобной тональности к военным, какую политическую позицию они бы не занимали. Мы гордимся тем, что наша команда не давила на армию и военных, как им голосовать, не свозила их на участке, не контролировала и не влияла на их волеизъявления”, - заявила сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко.

В социальных сетях также обсуждали, что подобные заявления лишь топят пятого президента и его рейтинг популярности.