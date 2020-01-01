Катастрофа МАУ: В "Борисполе" установили монумент в память о погибших

В будущем вокруг памятного монумента должен появиться небольшой сквер.

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В сороковой день после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране в аэропорту “Борисполь“ установили памятный камень. В церемонии принял участие президент МАУ Евгений Дыхне, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители посольств Афганистана, Канады, Ирана, Швеции, Великобритании и Германии, а также работники авиакомпании и родственники погибших, пишет “Укринформ“.

Церемонию начали с минуты молчания в память об 11 украинцах, которые погибли в авиакатастрофе МАУ 8 января. После этого слово взял президент МАУ, он отметил, что место в аэропорту “Борисполь“ возникло не случайно.

Мы не можем, как принято во всем мире, в том месте, где произошла катастрофа, сделать место памяти. Но мы хотим, чтобы было место, где наши экипажи перед вылетом могли бы оставить боль в сердце, чтобы выполнять свою работу на борту, а вернувшись все еще помнить своих товарищей, - заявил Дыхне.

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После этого президент МАУ заложил капсулу с остатками почвы с места катастрофы и частями самолета.

Впоследствии вокруг камня должен появиться сквер памяти жертв трагедии.

Напомним, МИД Украины предостерег Иран от возложения вины за крушение Боинга на “рядового солдата“. Ответственность должны понести те, кто принимал решения.

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