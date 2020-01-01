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В порту Одессы нашли полмиллиона батареек

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По документам в контейнере должно было находиться 885 тысяч батареек и аккумуляторов, но их оказалось на 499 тысяч больше.
Обнаруженные батарейки
Обнаруженные батарейки
Максим Нефедов / Facebook

Сотрудники таможни и СБУ разоблачили незаконный ввоз в Украину крупной партии батареек и аккумуляторов. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook в понедельник, 17 февраля.

"Контрабанда недели в этот раз из Одессы, где в порт пришел контейнер с 885 тысячами батареек и аккумуляторов. На выезде из таможенного терминала контейнер остановила на доосмотр мобильная группа Координационно-мониторинговой таможни. И оказалось, что там на 499 тысяч батареек больше!", – рассказал Нефедов.

По его словам, это довольно типичный "схематоз, когда товара больше (чем в сопроводительных документах – ред.) или он несколько отличается от заявленного – каждый же контейнер не выгрузишь и не перероешь".

Нефедов посетовал, что в Одессе у таможни до сих пор нет собственных весов.

Товар изъяли и составили протокол о правонарушении. Часть батареек может быть контрафактной, подозревает Нефедов.

Cмотрите фотогалерею: В порту Одессы нашли полмиллиона батареек

Ранее сотрудники Одесской таможни обнаружили и изъяли почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика. Партию оценили в 3 млн гривен.

Также сообщалось, что обнаруженные в Черновицкой области сигареты среди груза деревянного угля оценили в 2,7 млн гривен. Всего там оказалось 62800 пачек сигарет украинского производства.

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Теги: СБУ, контрабанда, Таможня, Одесса, батарейка, фото, порт, контрафакт, Нефедов
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Источник: korrespondent.net

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