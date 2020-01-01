В ГПСУ рассказали, что ждет украинских рыбаков

Мужчины совершили выход в море с нарушениями и после возвращения в Украину будут привлечены к административной ответственности.

Четыре моряка, задержанные сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Азовском море, будут привлечены к ответственности и после возвращения в Украину. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

По его словам, задержанные находятся в Керчи под админарестом на 10 дней за невыполнение требований об остановке судна.

"Мы знаем всех граждан, которые задержаны. Рыбаки находятся в следственном изоляторе в Керчи. Вчера они были привлечены к административной ответственности в виде админареста на 10 дней. После этого в установленном порядке они должны быть возвращены на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерской деятельности, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Дейнеко.

В этом контексте он подчеркнул, что в настоящее время нет информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане Украины осуществляли незаконный вылов рыбы.

Глава ГПСУ сообщил, что рыбаки были задержаны на расстоянии 30 миль от берега. По его словам, они совершили выход в море с нарушениями, и после возвращения они будут привлечены к административной ответственности в Украине по статье 202 кодекса Украины за нарушение пограничного режима. За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

Дейнеко напомнил, что Азовское море - это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы.

Дейнеко сообщил, что, по информации российской стороны, есть признание владельца судна о том, что все рыбаки, якобы, не имели при себе никаких документов. В том числе и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели запрещенные орудия для рыбной ловли. "Но это - информация российской стороны, которая пока не может быть нами подтверждена", - подчеркнул Дейнеко.

Он добавил, что ГПСУ вместе с МИД делает все возможное для их скорейшего их возвращения на территорию Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, председатель ГПСУ подчеркнул, что в этом квартале - это первый случай задержания. В прошлом году представители ФСБ трижды задерживали украинских рыбаков, которые занимались незаконным выловом рыбы.

Ранее в России заявили трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Напомним, украинская полиция возбудила уголовное дело, расценив захват украинских рыбаков как похищение. Россия официально не объявляла причины захвата судна, но ФСБ опубликовала видео допроса. Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.

Также сообщалось, что нардеп узнал имена захваченных рыбаков.

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