МИД заявил протест России и потребовал освободить арестованных рыбаков

Украина настаивает на немедленном возвращении экипажа и корабля со всем снаряжением.

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Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного по делам России в Украине и заявило протест в связи с задержанием российской стороной в Азовском море четырех украинских рыбаков. Об этом сказано в комментарии МИДа, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа, — заявили в МИД.

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Также дипломаты передали через временного поверенного требование безотлагательно освободить украинских рыбаков и вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.

Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины, — добавили в МИД.

Напомним, в субботу ФСБ задержала в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Задержанными оказались рыбаки, которые якобы уже сознались в незаконном вылове рыбы. В воскресенье оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 дней.

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