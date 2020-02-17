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МИД заявил протест России и потребовал освободить арестованных рыбаков

Комментариев: 4
Украина настаивает на немедленном возвращении экипажа и корабля со всем снаряжением.
Пограничники РФ задержали украинцев в субботу
Пограничники РФ задержали украинцев в субботу
wikipedia.org

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Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного по делам России в Украине и заявило протест в связи с задержанием российской стороной в Азовском море четырех украинских рыбаков. Об этом сказано в комментарии МИДа, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа, — заявили в МИД.

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Также дипломаты передали через временного поверенного требование безотлагательно освободить украинских рыбаков и вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.

Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины, — добавили в МИД.

Напомним, в субботу ФСБ задержала в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Задержанными оказались рыбаки, которые якобы уже сознались в незаконном вылове рыбы. В воскресенье оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 дней.

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Теги: МИД, Азовское море, Россия, Крым
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Комментариев (4)
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Boxelohos    18.02.2020, 00:17
Оценка:  +1
Boxelohos
Напомню историю: сначала MH17 сбили ополченцы (но думали, что это АН26), потом "появился" диспетчер Карлос, потом "дорисовали" украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, "километровый боинг", некорректные данные радаров и другое... гуглите.
резус*    17.02.2020, 22:00
Оценка:  -7
резус*
Опять клоунаду разыгрывают.
Da-Gabon    17.02.2020, 21:25
Оценка:  -8
Da-Gabon
Если не отпустите, то будет как в прошлый раз?
Предаторр    17.02.2020, 20:10
Оценка:  -9
Предаторр
Самогон бы лучше"настаивали",клоун ы потраханые!Гы!)))))
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