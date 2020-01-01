На Ровенщине пьяный нацгвардеец потерял пистолет

Нацгвардейца обвиняют в потере военного имущества, совершенной в условиях особого периода. Ему грозит три года тюрьмы.

Нетрезвый солдат-срочник Национальной гвардии во время несения службы на территории Сарненского района Ровенской области потерял пистолет. Об этом сообщает ГБР в понедельник, 17 февраля.

"Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нацгвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ровенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял вверенное для служебного пользования военное имущество – специальное устройство для отстрела резиновыми пулями с 12 патронами к нему", – говорится в сообщении.

В суд было направлено обвинительное заключение в отношении солдата-срочника.

Военнослужащий обвиняется в потере военного имущества, совершенной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.2 ст. 413 УК Украины). Ему грозит три года тюрьмы.

Судя по обнародованным фотографиям, потерянный пистолет в итоге нашли. Но подробности не сообщаются.

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Ранее сообщалось, что нацгвардейца-дезертира из Украины задержали в России. Военнослужащий по контракту пропал во время отпуска в январе. В России на него завели уголовное дело.

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