Довыборы в Раду: ЦИК завершила регистрацию кандидатов

В марте состоятся промежуточные выборы в 79 округе Харьковской области, на котором победил нардеп Качур, ставший впоследствии губернатором.

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта, зарегистрировав всего 40 кандидатов.

Об этом на заседании сообщил председатель ЦИКа Олег Диденко, передают Українські Новини.

"Этим постановлением мы завершаем регистрацию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном окурге №179 на промежуточных выборах народного депутата 15 марта. Суммарно у нас зарегистрировано 40 кандидатов", - сказал он.

В понедельник ЦИК зарегистрировала 21 кандидата, среди которых бывшая глава Харьковской областной государственной администрации (2016-2019) Юлия Светличная (самовыдвижение) и экс-депутат Рады от Объединения Самопомощь Виктория Пташник (Европейская солидарность).

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатом-самовыдвиженцем однофамилицу Светличной.

"В послоеднее время в СМИ звучали обвинения ЦИК в злоупотреблении своими полномочиями в связи с регистрацией клона Светличной. Хотел бы обратить внимание, что ЦИК негативно относится к применению каких-либо технологий на выборах и мы подавали предложения к Избирательному кодексу. В данном конкретном случае есть вопрос - технология это или нет. Потому что ЦИК проверила кандидата и в данном случае не было смены имени, как это часто бывало ранее. В целом, мы призываем общественность и заинтересованные стороны искать пути, чтобы в законном порядке присекать любые злоупотребления на выборах. Это вопрос законодательного регулирования, а не полномочий ЦИК", - прокомментировал Диденко.

Среди ранее зарегистрирвоанных кандидатов от партии Слуга народа баллотируется Виктория Алексейчук - советник на общественных началах председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

До 2 марта включительно зарегистрированные кандидаты имеют право отказаться от баллотирования.

Таким образом, окончательный список кандидатов в депутаты по округу №179 станет известен 4 марта, когда ЦИК завершит отмену регистрации отказавшихся от баллотирования.

Напомним, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области. В ЦИК отметили, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии.

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