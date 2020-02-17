Автопарк спасателей пополнили уникальной техникой

Автомобильный парк горных спасателей пополнился новой уникальной техникой - снегоболотоходами Богун.

Подразделения ГСЧС получили десять снегоболотоходов Богун украинского производства, а также специальное оборудование и снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Служба постоянно принимает меры по повышению способности горных поисково-спасательных подразделений эффективно выполнять задачи по назначению, в частности: увеличена численность горных поисково-спасательных подразделений в каждой области Карпатского региона, осуществляется материально-техническое обеспечение горных поисково-спасательных подразделений за счет средств государственного и местных бюджетов и международной финансовой и технической помощи ", - отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Он также добавил, что с этого года впервые начата подготовка по профессии "спасатель горный".

"Сегодня наши подразделения получают современную горную спасательную технику, специальное оборудование, снаряжение и десять снегоболотоходов "Богун" украинского производства. Эта техника будет передана подразделениям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Одесской и Черниговской областей", - сказал председатель ГСЧС.

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Особенность снегоболотохода Богун - их высокая проходимость, которая позволяет преодолевать водные преграды и труднодоступные места в горной местности.

Эти автомобили, общей стоимостью почти 29 миллионов гривен, могут передвигаться по любым типам почв и водным препятствиям. Скорость передвижения по твердым поверхностям равна 40 км / ч, а скорость преодоления водных преград равна 6 км / ч.

В комплектацию снегоболотохода входит: радиостанции автомобильного и авиационного типа, гидрокостюмы спасателя, специальные спасательные носилки с креплением для транспортировки вертолетом, спасательные веревки и спасательные жилеты, широкий шанцевый инструмент, специальная спасателя бензопила.

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