Правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В Запорожье правоохранители разоблачили деятельность онлайн-порностудии. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 18 февраля.

"Полицейские получили информацию о том, что на территории Запорожья организована деятельность студии по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в глобальной сети Интернет за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что студия работает на территории Вознесеновского района города.

Накануне оперативники провели санкционированный обыск по месту расположения студии. Правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

"Женщины с использованием компьютера осуществляли авторизованный вход на тематический сайт в сети Интернет, где путем демонстрации половых органов и имитации полового акта создавали трансляция в режиме реального времени с контентом порнографического характера, за что получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", – отметили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов (ст.301 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье ликвидировали порностудию

Ранее в Павлограде разоблачили виртуальную порностудию. Модели не только сами зарабатывали, но и предлагали знакомым присоединиться. Они обещали, что видео продаются только за рубеж и о них в родном городе никто не узнает.

Также сообщалось, что сеть онлайн-порностудий накрыли в Кривом Роге. На трех съемных квартирах 25 девушек в онлайн-режиме общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

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