В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

Одного ребенка спасли местные жители, его с переохлаждением госпитализировали. Двое детей в результате ЧП погибли.

На пруду провалились под лед трое детей прес-служба ДСНС

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером в понедельник, 17 февраля, в ГСЧС поступила информация о том, что в городе на пруду провалились под лед трое детей (2007 г.р.).

Сообщается, что в результате происшествия двое детей погибли.

Еще одного ребенка спасли местные жители. Его с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Напомним, что ранее в Запорожской области утонули три ребенка. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно. Двое из погибших - близнецы, утверждают местные СМИ.

Также сообщалось, что под Днепром автомобиль слетел в воду с моста. Машина упала с мостика над сбросным каналом, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Спасателям удалось вытащить из воды 50-летнего водителя.

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