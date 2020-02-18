“Слуга народа” Булах предложила разрешить 14-летним подросткам менять пол

Появились первые подробности скандального законопроекта.

Читай также: “Слава Украине“: Воинское приветствие закрепят отдельным приказом

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Лада Булах предложила Раде принять законопроект “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины по поводу реализации прав подростков в сфере охраны здоровья”.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Если законопроект будет принят, 14-летние подростки смогут самостоятельно, без согласия родителей отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей и болезней.

Читай также: Силовики усилили охрану в центре Киева

Более того, Булах предлагает разрешить менять пол 14-летним подросткам без согласия родителей. На данный момент любые терапевтические вмешательства по смене пола могут проводиться до 14 лет по согласию двух родителей; после 14 лет - двух родителей и ребенка.

Напомним, в “Слуге Народа“ рассказали, почему не могут принять постановление о Майдане. Работа Верховной рады заблокирована из-за поправок к “земельному“ законопроекту.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.