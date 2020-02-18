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“Слуга народа” Булах предложила разрешить 14-летним подросткам менять пол

Комментариев: 12
Появились первые подробности скандального законопроекта.
Лада Булах
Лада Булах
facebook.com/lada.bulah

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Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Лада Булах предложила Раде принять законопроект “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины по поводу реализации прав подростков в сфере охраны здоровья”.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Если законопроект будет принят, 14-летние подростки смогут самостоятельно, без согласия родителей отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей и болезней. 

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Более того, Булах предлагает разрешить менять пол 14-летним подросткам без согласия родителей. На данный момент любые терапевтические вмешательства по смене пола могут проводиться до 14 лет по согласию двух родителей; после 14 лет - двух родителей и ребенка.

Напомним, в “Слуге Народа“ рассказали, почему не могут принять постановление о Майдане. Работа Верховной рады заблокирована из-за поправок к “земельному“ законопроекту.

 

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Теги: пол, подростки, Булах, закон
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Комментариев (12)
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БоцКоц    18.02.2020, 12:11
Оценка:  +1
БоцКоц
Уродина. Других проблем в Украине уже нет.
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 12:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Для человека важна самоидентификация. Т.е. для человека очень важно знать кто он. В аспектах гендерном, этническом, государственном. Что делают наши "друзья". Они говорят, что этнос - это пережиток прошлого, гражданство - архаизм. Нужно быть гражданином мира. С полом - полная подмена понятий.
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 12:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Вместо того, чтобы понять, к какому полу человек относится и принять это как данность нам навязывают идею., что человек сам решает какой у него должен быть пол. Но на сегодня радикальная смена пола ведет к бесплодию. Для чего все это делают? Отсутствие у человека самидентификации ведет к
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 12:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
неуверенности и апатии. А такими людьми легче манипулировать. К чему приводит манипуляция - мы видим. Нам внушили, что 73% избрали фигляра президентом.
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 11:46
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Вместо того, чтобы разобраться, чем вызвано желание сменить пол, эти "слуги" идут на поводу у психических нарушений личности. Точно так же они будут завтра защищать педофилов, насильников и убийц. Ждем закон о защите прав суицидников.
ZeroTolerance    18.02.2020, 11:35
Оценка:  +8
ZeroTolerance
Если у 14 летнего подростка есть такая куча денег, на смену пола и терапию после, то не вижу проблем.
Подписал все документы и становись хоть верблюдом. Может отсеет идиотов по стране.
alexis92    18.02.2020, 11:35
Оценка:  +4
alexis92
Видно, краска совсем мозги разъела(
Гряневич    18.02.2020, 11:27
Оценка:  +6
Гряневич
Хто займався відбором неадекватів у ВР? Зокрема в "слуги народу"?
БРОКЕР2020    18.02.2020, 11:17
Оценка:  0
БРОКЕР2020
аргентинский кокс хозяева с кремля передали?
avtotrend    18.02.2020, 11:16
Оценка:  +1
avtotrend
И исключительно за её деньги!
alex-zol    18.02.2020, 11:13
Оценка:  -2
alex-zol
Нужно начать с ее детей и родственников!!!!
Путин-Xyйло    18.02.2020, 11:07
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Пля дауны! Вот одна проблема осталась в стране ее срочно нужно решить!? Озабоченная!
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