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Циничная провокация: Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

Комментариев: 9
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с обострением конфликта на востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с заявлением в связи с утренней провокацией со стороны сепаратистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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Так, Зеленский заявил, что в пятую годовщину трагедии в Дебальцево боевики устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, - написал президент.

Президент Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины дали достойный ответ агрессору.

Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами, - заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что сегодня, 18 февраля, состоится заседание СНБО. Там будут обговариваться дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины, - подытожил глава государства.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с обострением конфликта на востоке Украины президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

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Теги: Зеленский, Обращение, Донбасс, Конфликт, Обострение
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Комментариев (9)
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БРОКЕР2020    18.02.2020, 12:28
Оценка:  -3
БРОКЕР2020
nvk1945 18.02.2020, 12:25
велико и могуче ордынское пьяно-матерное наречие
LifeStriker    18.02.2020, 11:51
Оценка:  +5
LifeStriker
лох или не лох - вот в чем вопрос
БРОКЕР2020    18.02.2020, 11:58
Оценка:  +1
БРОКЕР2020
если нел0х взять в кавычкы то это не вопрос а утверждение
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 11:58
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
"На свете нет ужаснее напасти
Чем идиот, дорвавшийся до власти."
Noblesse_obliger    18.02.2020, 11:50
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Ну что ЛОШАРА42лет, просто перестать стрелять,отойти и совместное патрулирование???
ВосставшийИзБана    18.02.2020, 11:40
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
"Вы сделали это вместе!"
PINKIPAU    18.02.2020, 11:44
Оценка:  +9
PINKIPAU
Таки да.
PINKIPAU    18.02.2020, 11:35
Оценка:  +9
PINKIPAU
Пида рного толстяка Сивоху вытолкать на передовую. Сразу у дебила еб аного пропадет охота к миру с агрессором.
nvk1945    18.02.2020, 12:25
Оценка:  -1
nvk1945
Тебя гонойного п и д а р а нада в первую очередь выталкать на передовую, чтобы воздух тут своими дырками не портил, ишак ипаный.
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