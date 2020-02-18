Циничная провокация: Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с обострением конфликта на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с заявлением в связи с утренней провокацией со стороны сепаратистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Так, Зеленский заявил, что в пятую годовщину трагедии в Дебальцево боевики устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, - написал президент.

Президент Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины дали достойный ответ агрессору.

Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами, - заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что сегодня, 18 февраля, состоится заседание СНБО. Там будут обговариваться дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины, - подытожил глава государства.

Скриншот facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с обострением конфликта на востоке Украины президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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