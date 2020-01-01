Без тютюну й диму: В Україні з‘явились інноваційні нікотинові паучі VELO

«Бритіш Американ Тобакко Україна невпинно збільшує свій портфель продуктів із потенційно зниженим ризиком. Я дуже задоволений тим, що ми маємо можливість пропонувати українським споживачам найновіші світові розробки одночасно з іншими важливими ринками. Розроблені у Швеції і дуже поширені в Скандинавських країнах нікотинові паучі все частіше обирають повнолітні споживачі нікотину в інших країнах Європи, адже вони повністю відповідають сучасним трендам: зручність користування та відсутність впливу на оточуючих людей,» – повідомив Генеральний директор Бритіш Американ Тобакко Україна Саймон Уелфорд.

Виробники нікотиновмісних продуктів знову мають чим здивувати своїх клієнтів: на український ринок тютюнової та нікотиновмісної продукції вийшли інноваційні нікотинові паучі VELO. Ідея новинки зародилася у Швеції, на ринку її представляє світовий виробник тютюнових та нікотиновмісних виробів і продуктів із потенційно зниженим ризиком British American Tobacco (BAT).

Виробник зазначає, що потенційний споживач VELO – це сучасна людина, яка веде активний спосіб життя і відкрита до нових ідей.

«Я вважаю, що стратегія BAT унікальна для нашої індустрії. Зараз споживачі є більш вимогливими та потребують вибору. Цей тренд спостерігається в усіх категоріях споживчих товарів – і в сфері тютюнових та нікотинових продуктів також. Тож, ВАТ очолює трансформацію індустрії, надаючи споживачам альтернативні продукти, що підходять будь-якому ритму життя. Споживач VELO – активний, динамічний та відкритий до нового», – розповів комерційний директор ВАТ Україна Віталій Павлусь.

У чому новизна VELO

Продукт VELO є інновацією, яка забезпечує отримання нікотину без тютюну, попелу й диму. Завдяки унікальній формулі, розробленій вченими, дію паучу споживач відчуває з перших хвилин використання, а ефект VELO – довготривалий і стабільний. Продукт має приємний аромат.

З чого зроблені VELO

Нікотинові паучі VELO містять мікрокристали целюлози, нікотин, воду, ароматизатори та підсолоджувачі.

Як використовувати паучі з нікотином

VELO легко використовувати: необхідно лише розмістити пауч між яснами та верхньою губою. Тримати VELO рекомендовано до 30 хвилин.

Які смаки представлені

У лінійці VELO є продукція з різними смаками: Polar Mint, Ice Cool, Freeze та Berry Frost.

Без тютюну й диму: В Україні з‘явились інноваційні нікотинові паучі VELO

Переваги нового продукту VELO:

Без диму, попелу й неприємного запаху

На відміну від звичайних та електронних сигарет, які через виділення диму та специфічний запах завдають незручностей оточуючим, а також заборонені в громадських місцях, нікотиновмісні паучі VELO ви можете використовувати будь-де і в зручний для вас час: в потязі, літаку, громадському транспорті, на роботі та в будь-якій компанії.

Не потребують ґаджетів та зарядних пристроїв

Для того, щоби відчути ефект паучів VELO, вам не треба носити з собою жодних допоміжних приладів.

Зручний дизайн

Невелика кругла банка із нікотиновими паучами VELO зможе поміститись у мініатюрній жіночій сумочці або чоловічому портфелі.

Де можна купити VELO

Паучі VELO можна замовити на сайті, а також придбати у всіх великих містах України.