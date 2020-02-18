Янукович в годовщину расстрела Майдана обратился к украинцам

Беглый Янукович заявил о “перевороте” и “надеждах” на Зеленского.

Читай также: С экс-главы АП времен Януковича Клюева сняли заочный арест

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, с подачи которого зимой 2014 года были расстреляны активисты Евромайдана, в годовщину трагедии обратился к украинскому народу.

Обращение беглеца, который скрывается от украинского правосудия, опубликовал на своей Facebook-странице его адвокат Виталий Сердюк.

Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане, и не задумываясь о последствиях, перенесли его на Донбасс ... После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В. Зеленского и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установления стабильности в стране, - написал Янукович.

Он также цинично добавил, что Евромайдан был революцией только для “кого-то”.

Читай также: Беглый экс-премьер Азаров обзавелся элитным жильем на Рублёвке

Напомним, у Януковича родился сын от молодой любовницы. У Виктора Януковича родился сын Григорий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.