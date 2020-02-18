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Янукович в годовщину расстрела Майдана обратился к украинцам

Комментариев: 4
Беглый Янукович заявил о “перевороте” и “надеждах” на Зеленского.
Виктор Янукович
Виктор Янукович
EPA/UPG

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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, с подачи которого зимой 2014 года были расстреляны активисты Евромайдана, в годовщину трагедии обратился к украинскому народу.

Обращение беглеца, который скрывается от украинского правосудия, опубликовал на своей Facebook-странице его адвокат Виталий Сердюк.

Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане, и не задумываясь о последствиях, перенесли его на Донбасс ... После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В. Зеленского и его команде объединить Украину. Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установления стабильности в стране, - написал Янукович.

Он также цинично добавил, что Евромайдан был революцией только для “кого-то”.

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Напомним, у Януковича родился сын от молодой любовницы. У Виктора Януковича родился сын Григорий.

 

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Теги: Янукович, обращение, беглый президент
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Комментариев (4)
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YO_ZURI    18.02.2020, 12:34
Оценка:  +1
YO_ZURI
о Витька ты живой еще сученыш
Boxelohos    18.02.2020, 12:14
Оценка:  +2
Boxelohos
фух, успел!

АСТАНАВИТЕС!
LifeStriker    18.02.2020, 12:09
Оценка:  +2
LifeStriker
О , шавка руссо-нацо-фашистов оккупантов отрабатывает за хозяйский кусок хлеба и свет в будке
БоцКоц    18.02.2020, 12:07
Оценка:  -1
БоцКоц
Он что то сказал не так? Ну давайте, опровергайте.
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