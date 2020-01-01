В Запорожье грабители взорвали банк

Преступники взорвали отделение банка и вынесли из банкомата все наличные деньги.

В ночь, 18 февраля, в Днепровском районе Запорожья неизвестные лица взорвали банкомат и фасад банка, который располагается по улице Бородинской. Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции.

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Так, около трех часов ночи в отдел полиции поступило сообщение о том, что произошло ЧП. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехники, кинологи и региональное руководство.

Полицейские установили, что неизвестные лица путем подрыва повредили банкомат и фасад банка, которые располагались на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

Сумма, которой удалось завладеть преступникам, устанавливается.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.194 и ст. 185 УК Украины: намеренное уничтожение или повреждение имущества и кража.

Напомним, ранее в Николаеве из банкомата украли четверть миллиона. Злоумышленники ночью выдавили окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и унесли деньги.

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