Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье грабители взорвали банк

Комментариев: 0
Преступники взорвали отделение банка и вынесли из банкомата все наличные деньги.
Взорванное отделение банка
Взорванное отделение банка
zp.npu.gov.ua

В ночь, 18 февраля, в Днепровском районе Запорожья неизвестные лица взорвали банкомат и фасад банка, который располагается по улице Бородинской. Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции. 

Читай также: Пенсионерка отбилась от душившего ее грабителя и напоила его чаем

Так, около трех часов ночи в отдел полиции поступило сообщение о том, что произошло ЧП. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехники, кинологи и региональное руководство.

Полицейские установили, что неизвестные лица путем подрыва повредили банкомат и фасад банка, которые располагались на первом этаже жилого пятиэтажного дома.  

Сумма, которой удалось завладеть преступникам, устанавливается.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.194 и ст. 185 УК Украины: намеренное уничтожение или повреждение имущества и кража.

Напомним, ранее в Николаеве из банкомата украли четверть миллиона. Злоумышленники ночью выдавили окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и унесли деньги. 

Читай также: Украинцев в Польше обвинили в краже $2,2 млрд

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Запорожье, Банк, Банкомат, Взрыв, Полиция, Ограбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь