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"Выезжать никто не собирается. Куда?" - жители Золотого после обстрелов

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В результате обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще трое - ранены.
Утром 18 февраля в районе Золотого начались ожесточенные бои
Утром 18 февраля в районе Золотого начались ожесточенные бои
Штаб ООС/Facebook

Утром 18 февраля террористы атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты начали обстрел вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Местные жители уже несколько лет не видели таких интенсивных боев, пишет НВ.

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Жительница города Золотое (Луганская область), волонтер Светлана Печеная рассказала журналистам, что обстрелы начались около шести утра.

“Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать“, - отметила волонтер.

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Печеная отметила, что после развода войск, оккупанты регулярно обстреливают украинские позиции, однако таких интенсивных боев не было давно. При этом она отмечает, что местные жители паникуют, но не собираются покидать город.

Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?... Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день“, - рассказала она.

Напомним, в сети начали появляться кадры боев на линии разграничения на Донбассе.

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Теги: Золотое, обстрел, оккупанты, Донбасс, обострение на фронте
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Комментариев (1)
LifeStriker    18.02.2020, 12:15
Оценка:  -2
LifeStriker
Все нормально, не лох знает что делает
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