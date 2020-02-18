Противник запросил режим тишины для эвакуации убитых и раненых

ВСУ предоставили боевикам возможность забрать своих с поля боя на участке эскалации.

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После отражения утренней атаки боевиков на позиции ВСУ противник запросил режим тишины для эвакуации с поля боя своих раненых и убитых. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-центр Штаба ООС.

Наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим “тишины“ для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых, - говорится в сообщении.

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В Штабе отмечают, что украинская армия выполняет требования международного права касательно правил ведения боевых действий, поэтому удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией, - сообщают в Штабе ООС.

Напомним, сегодня на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита, погиб один солдат ВСУ, четверо получили ранения.

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