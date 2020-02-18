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Противник запросил режим тишины для эвакуации убитых и раненых

Комментариев: 3
ВСУ предоставили боевикам возможность забрать своих с поля боя на участке эскалации.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-центр ООС

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После отражения утренней атаки боевиков на позиции ВСУ противник запросил режим тишины для эвакуации с поля боя своих раненых и убитых. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-центр Штаба ООС.

Наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим “тишины“ для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых, - говорится в сообщении.

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В Штабе отмечают, что украинская армия выполняет требования международного права касательно правил ведения боевых действий, поэтому удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией, - сообщают в Штабе ООС.

Напомним, сегодня на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита, погиб один солдат ВСУ, четверо получили ранения.

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Теги: Донбасс, боевики, штаб ООС, режим тишины на Донбассе
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Комментариев (3)
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nvk1945    18.02.2020, 12:34
Оценка:  -3
nvk1945
Это был поистине героический отпор))) баевики понесли колоссальные патери, 500 миллионов убитых и 150 тысяч раненных)))
Хочу пойти в ВСК новости рассказывать, что скажете, у меня уже хорошо получается?))))
nvk1945    18.02.2020, 12:35
Оценка:  -3
nvk1945
ВСУ
LifeStriker    18.02.2020, 12:20
Оценка:  +2
LifeStriker
Тоесть можно устроить стрелбюу где угодно в городе а потом запросить режим тишины чтобы спетлять? Я в шоке , где логика?
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