Детей переселенцев будут кормить бесплатно

Президент подписал соответствующий закон, принятый в январе депутатами Верховной Рады.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается обеспечение в садиках и школах бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к закону, проект которого был подготовлен еще в 2015 году, сказано, что по данным Министерства социальной политики по состоянию на конец октября текущего года учтено 1 563 530 внутренне перемещенных лиц, среди которых дети составляют ориентировочно 192 000 человек.

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Тогда предполагалось, что на реализацию закона в бюджете необходимо предусмотреть 323 млн гривен.

Закон вносит изменения в законы Украины “О дошкольном образовании“, “О детском питании“ и “Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“.

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Законом предусматривается обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа внутренне перемещенных лиц, обеспечение бесплатным питанием детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

16 января Верховная Рада поддержала закон во втором чтении и в целом, “за“ проголосовали 355 народных депутатов. Ни один депутат не воздержался и не проголосовал “против“. Не голосовали 33 депутата, из них 12 членов фракции ОПЗЖ.

Напомним, Зеленский заявил, что под Херсоном построят город для переселенцев из Крыма. Президент также обещает на админгранице с Крымом современный инфраструктурный хаб.

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