Погода в Украине на 19 февраля: Тепло, солнечно и без осадков

В Украине ожидается теплая и солнечная погода, только в Приазовских районах возможны дожди.

Погода в Украине на 19 февраля pixabay.com

Погода в Украине в среду, 19 февраля, будет теплая и солнечная. Лишь в Приазовских районах синоптики прогнозируют дождливую погоду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +7 до + 9 градусов тепла, ночью от +1 до -1;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью 0… +2;

В центральных областях температура днем от +6 до +8, ночью от 0 до +3;

На востоке страны днем от +5 до +9, ночью от 0 до -2;

На юге Украины днем от +8 до +10 градусов, ночью от +2 до +4;

В Крыму днем +6… 8, ночью 0… -2;

В Киеве днем +6… +8, ночь +1… +3.

Погода в Украине на 19 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 19-го февраля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Только в районе Приазовья возможны дожди, а в Карпатах небольшой снег.

Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешней зиме, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки, - пишет Диденко.

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