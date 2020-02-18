В Ровно молодая учительница торговала метамфетамином

По вечерам педагог выходила на вторую "работу" недалеко от своей же школы.

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В Ровно 32-летнюю учительницу одного из учебных заведений поймали на продаже метамфетамина. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

За 600 гривен вчера, 17 февраля, 32-летняя жительница Ровно продала психотропное вещество метамфетамин. Аналогичное вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства, - говорится в сообщении.

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В полиции уточняют, что около 21:00 на улице Елены Телиги областного центра она продала шесть доз метамфетамина. Кроме того, в ее квартире обнаружили еще один пакетик с веществом, а также около 10 блистеров с таблетками.

Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе и сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, - добавили в полиции.

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Дело открыли по ч.1 статьи 307 (сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса. Ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

По данным местного издания “Ровно Вечернее“, учительница работала в школе №20, расположенной на улице Елены Телиги, где зафиксировали факт продажи.

Напомним, в Одессе учительница ногами била 8-летнего школьника. Избиение попало на видео.

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