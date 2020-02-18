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В Ровно молодая учительница торговала метамфетамином

Комментариев: 10
По вечерам педагог выходила на вторую "работу" недалеко от своей же школы.
В Ровно молодая учительница торговала метамфетамином
© rv.npu.gov.ua
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В Ровно молодая учительница торговала метамфетамином
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В Ровно 32-летнюю учительницу одного из учебных заведений поймали на продаже метамфетамина. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

За 600 гривен вчера, 17 февраля, 32-летняя жительница Ровно продала психотропное вещество метамфетамин. Аналогичное вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства, - говорится в сообщении.

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В полиции уточняют, что около 21:00 на улице Елены Телиги областного центра она продала шесть доз метамфетамина. Кроме того, в ее квартире обнаружили еще один пакетик с веществом, а также около 10 блистеров с таблетками.

Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе и сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, - добавили в полиции.

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Дело открыли по ч.1 статьи 307 (сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса. Ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

По данным местного издания “Ровно Вечернее“, учительница работала в школе №20, расположенной на улице Елены Телиги, где зафиксировали факт продажи.

Напомним, в Одессе учительница ногами била 8-летнего школьника. Избиение попало на видео.

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Теги: метамфетамин, наркотики, торговля наркотиками в украине, учитель, Ровно
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Комментариев (10)
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Вспышка_Справа    18.02.2020, 18:16
Оценка:  -5
Вспышка_Справа
Если бы учителям платили нормальную зарплату, то она пошла бы после работы домой отдыхать, а не амфетамин продавать. При Вальцмане ситуация была ничуть не лучше - есть знакомые учителя, поэтому знаю правду из первых рук.
Бим_Бом    18.02.2020, 18:39
Оценка:  +2
Бим_Бом
Что ты можешь знать ватное пядрило)))
Бим_Бом    18.02.2020, 18:40
Оценка:  +3
Бим_Бом
ПНХ па.рашная срань!!!
Вспышка_Справа    18.02.2020, 19:12
Оценка:  -6
Вспышка_Справа
Ты, быдлобот, сам с собой уже прямо тут ругаешься! Зачёт!
romanof    18.02.2020, 18:47
Оценка:  -5
romanof
Если у меня небольшая зарплата,это не значит что мне можно торговать наркотой или грабить на улице прохожих.
Вспышка_Справа    18.02.2020, 19:14
Оценка:  -7
Вспышка_Справа
Не значит, конечно, но если у тебя есть хорошая зарплата, то мотивации идти на улицу и рисковать здоровьем, жизнью и свободой, продавая наркоту, тоже не будет. не так ли?
Бим_Бом    18.02.2020, 18:12
Оценка:  +4
Бим_Бом
Покрашены от Зелёного, поднял учителями зарплату!)))
Вспышка_Справа    18.02.2020, 19:24
Оценка:  -8
Вспышка_Справа
Зарплата у учителей упала до нищенской при хряке Вальцмане. Зеля у власти значительно меньше года.
Так что, проси своего шоколадного боха вернуть деньги из офшоров, тогда и зарплату учителям будет на что поднимать!
Бим_Бом    18.02.2020, 20:15
Оценка:  +5
Бим_Бом
Купи себе мозги пукиносос!!)))
Вспышка_Справа    18.02.2020, 20:44
Оценка:  -6
Вспышка_Справа
Твои червивые что-ли?
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