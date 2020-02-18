Мороз: Сперва надо установить мир, а потом уже вернуться к вопросу рынка земли

Об этом заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Владимир Мороз во время рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

«Один великий человек сказал, что во время войны землю не продают, а за нее воюют. И если кто-то не знает, то с самого утра на востоке идут бои. Ту землю, где льется кровь, мы сейчас почему-то должны продавать. Как можно это делать до проведения и установления результатов всеукраинского референдума?» – подчеркнул парламентарий.

По словам Владимира Мороза, власть не дает ответа, как быть людям на востоке страны, – где есть проблема с заминированными землями, как быть с землей за линией разграничения.

«Сейчас нас смотрит вся прифронтовая зона, где сегодня идет война. И люди спрашивают, что им делать на тех землях, которые сегодня заминированы, на землях, где стоят фортификационные сооружения, землях, находящихся за линией разграничения. Они хотели бы услышать от вас, господа, почему все поправки не поддерживаются», – сказал народный депутат.

Оппозиционный политик подчеркнул, что такие действия по отношению к собственным гражданам неприемлемы и безответственны.

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от власти прислушаться к людям и провести всеукраинский референдум по вопросу рынка земли», – заявил Владимир Мороз.