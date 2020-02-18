Балкон был частью обветшалого здания, в котором расположен художественный музей.

В центре Харькова на тротуар рухнул балкон с людьми

В центре Харькова на тротуар рухнул балкон с людьми

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В центре Харькова на здании художественного музея обрушился балкон. Инцидент произошел на пересечении улиц Чернышевской и Жен Мироносиц, сообщает местное издание 057.ua.

Отмечается, что памятник архитектуры начала XX века обветшал, и единственный балкон двухэтажного здания рухнул на тротуар. Момент падения балкона попал на записи автомобильного видеорегистратора.

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В музее говорят, что о плачевном состоянии балкона знали еще осенью 2019 года. Именно тогда на стене под навесной конструкцией появилась предупреждающая надпись, а опасное место оградили специальной лентой.

В музее сообщают, что в результате падения балкона пострадавших не было, хотя на записи с видеорегистратора отчетливо видно, что в момент обрушения на балконе находилось двое людей, один из которых вместе с балконом упал на тротуар.

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Сообщается, что тяжелые обломки упали на бокс с электротехническим оборудованием “Харьковоблэнерго“, повредив его, но не вызвав сбоев в электроснабжении квартала.

Директор музея Валентина Мызгина рассказала в комментарии “Суспільне“, что ждет решения специальной комиссии от управления культуры. Есть два варианта: либо балкон будет полностью демонтирован, либо же архитектурную деталь попытаются восстановить.

Напомним, в Хмельницком при обвале в гаражах погиб ребенок. Еще один ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На детей обрушилась строительная конструкция в гаражном массиве.

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