Стали известны личности готовивших теракт в Керчи

СМИ узнали личности задержанных подростков, которые готовили нападения на образовательные учреждения Керчи.

Один из задержанных - школьник Скриншот из видео

Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и морском колледже, сообщила во вторник, 18 февраля, "министр образования" Крыма Валентина Лаврик, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".

"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик.

В то же время, издание Baza в Telegram-канале сообщает, что один из готовивших теракты в Крыму подростков до задержания находился в так называемой "зоне риска" из-за записей в социальных сетях.

По данным источника канала, в 2018 году со школьником, которому тогда было 13 лет, проводили профилактическую беседу из-за фашистских символов на его странице и обсуждения взрывчаток в чатах. Но он не оставил своих идей и после беседы вступил в интернет-сообщество неонацистов.

Telegram-канал Mash раскрывает личность второго подростка: ему 17 лет, он учится в Керченском морском техническом колледже

"Один из задержанных в Керчи подростков - 17-летний Артем Ш. Он учился в Керченском морском техническом колледже. И вместе с другом Данилой А. готовил нападения на местные учебные заведения", - сообщает Mash.

По их данным, подростков нашли после того, как они похвастались своими "подвигами" перед 16-летней подругой.

"Девушка живет в другом регионе России. И знакомство с парнями ее сильно напугало (они убивали котов, готовились к нападениям) - она рассказала об Артеме и Данииле близким, информация дошла до ФСБ. Вскоре их задержали. Знакомые говорят, что 15-летний Даниил был замкнут, мало общался, а лицо было покрыто угревой сыпью. Мать мальчика выпивала, поэтому за ним следил отец (он занимается ремонтом авто) и не давал тому прогуливать", -говорится в сообщении.

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Ранее в ФСБ заявили, что подростки готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи. По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, компоненты которых были куплены через интернет.

Их называют последователями Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил бойню в политехническом колледже Керчи, в результате чего погибли 20 человек (15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей), более 70 получили ранения. Сам он совершил самоубийство.

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