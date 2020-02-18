Минэнерго ищет новую работу для шахтеров

В Украине убыточные шахты закроют, а горняков отправят на профессиональную переориентацию.

Из-за убыточной добычи угля и вреда для экологии министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Оржель, передает пресс-служба министрертсва.

Министр анонсировал масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины, которую готовит правительство.

"Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая труд шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы хотим, чтобы дети шахтеров не боялись, что они не увидят вечером отца. Мы должны сохранить детям родителей", - цитирует пресс-служба Оржеля.

По его словам, в современных реалиях Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", - цитирует пресс-служба Оржеля. В то же время министр напомнил, что сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов. "В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это прогресс - это будущее, а уголь и его сжигание - прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", - подчеркнул министр.

Напомним, в Донецкой области более пятидесяти горняков шахты Капитальная предприятия Мирноградуголь поднялись на поверхность после начала погашения долгов по зарплате.

Также сообщалось, что 5 и 10 февраля Кабмин перечислил по 163 млн гривен для погашения зарплатных долгов шахтерам.

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