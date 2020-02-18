Для карантина украинцев анализируют 12 объектов

На сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.

Власти рассматривают 12 объектов для размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.

"На этапе подготовки и анализа 12 объектов", - отметила Скалецкая.

Кроме того, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что размещение будет зависеть от того, какое количество человек вместе с экипажем будет в самолете.

"Сейчас завершается подготовка мест обсервации, они будут определены в ближайшее время", - добавил он.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран.

"Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - отметил Заяц.

Как известно, место карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.

Против размещения эвакуированных в санатории выступили во Львовской и Тернопольской областях, а также под Киевом.

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