Для карантина украинцев анализируют 12 объектов
Власти рассматривают 12 объектов для размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.
По ее словам, на сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.
"На этапе подготовки и анализа 12 объектов", - отметила Скалецкая.
Кроме того, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что размещение будет зависеть от того, какое количество человек вместе с экипажем будет в самолете.
"Сейчас завершается подготовка мест обсервации, они будут определены в ближайшее время", - добавил он.
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран.
"Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - отметил Заяц.
Как известно, место карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.
Против размещения эвакуированных в санатории выступили во Львовской и Тернопольской областях, а также под Киевом.
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