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Для карантина украинцев анализируют 12 объектов

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На сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.
Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран
Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран

Власти рассматривают 12 объектов для размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.

"На этапе подготовки и анализа 12 объектов", - отметила Скалецкая.

Кроме того, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что размещение будет зависеть от того, какое количество человек вместе с экипажем будет в самолете.

"Сейчас завершается подготовка мест обсервации, они будут определены в ближайшее время", - добавил он.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран.

"Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - отметил Заяц.

Как известно, место карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.

Против размещения эвакуированных в санатории выступили во Львовской и Тернопольской областях, а также под Киевом.

 

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Теги: вирусы, Минздрав, Вирус, заболевание, болезнь, болезни, эвакуация, МОЗ, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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traktor23    18.02.2020, 21:04
Оценка:  -7
traktor23
Йобаное ж и добыдло завозит сюда инфекцию для убийства населения
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 20:40
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Идеальное место - Офис президентика
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