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Зоряна Скалецкая: Мы готовы к отправке самолета и принятию в Украине эвакуированных из Китая

Комментариев: 7
Зоряна Скалецкая: Мы готовы к отправке самолета и принятию в Украине эвакуированных из Китая

Украина полностью готова к принятию граждан, эвакуированных из Китая и обеспечению безопасности как этих граждан, так и остального населения страны. Об этом на брифинге в Кабинете Министров заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Мы готовы к отправке самолета и его возвращению. Экипаж и команда, которая будет с ним лететь, прошли соответствующее обучение», - отметила Скалецкая.

Она подчеркнула, что в самолет для эвакуации будут допущены только здоровые граждане. «Их проверку произведут как местные медицинские работники в Китае, так и украинские специалисты, которые летят с ними. Будет осуществлятся проверка симптоматики, характерной для респираторных заболеваний», - уточнила глава Минздрава Украины.

Она также сообщила, что все лица, которые будут находиться в самолете, получат необходимые средства безопасности. Это касается как экипажа и команды, которая будет сопровождать перелет, так и эвакуированных граждан.

«Мы имеем достаточно всех необходимых средств, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, предусмотренную нормами украинского законодательства и международными санитарными правилами, как во время пребывания в полете, так и в месте пребывания в Украине», - отметила министр.

Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласован правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.

Ожидается, что самолет отправится из Борисполя ночью 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля, после чего все присутствующие на борту будут изолированы в отдельном месте пребывания в течение двух недель.

Всего, по словам Скалецкий, обязательную 14-дневную обсервацию пройдут около 100 человек, среди которых члены экипажа, команда сопровождения, 49 граждан Украины, которые запросили эвакуацию и около 25 иностранцев, об эвакуации которых к Украинк обратились иностранные государства. Они будут находиться в изоляции и получат необходимый уход по стандартам Всемирной организации здравоохранения и стандартам всех стран, которые проводят эвакуацию своих граждан из Китая.

«Когда мы говорим, что возвращаем в Украине здоровых граждан, мы должны это воспринимать с радостью, поскольку на сегодня они нуждаются в чувстве безопасности. Безопасность мы можем им предоставить в Украине. И мы это сделаем. Мы сделаем это как во время перелета, так и во время пребывания в Украине», - подчеркнула Скалецкая.

Напомним, ранее Зоряна Скалецкая в видеообращении заявила, что самый страшный вирус в мире - это паника и призвала не распространять слухи и фейки, а проверять информацию на сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины.

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Комментариев (7)
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traktor23    18.02.2020, 21:35
Оценка:  -6
traktor23
Жи довка завощит инфекцию для украинцев. Приблуда ж идовская убивает людей на их земле.
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 21:58
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Какая разница, чувак? судя по твоему несвязному письму, ты скорее умрешь от алкоголизма
traktor23    18.02.2020, 22:03
Оценка:  -2
traktor23
Ж ид осос? Я это дерьмо уберу отсюда :-) Славянская земля для славян. Жи д овку на корм червям
Антибес    18.02.2020, 21:33
Оценка:  -4
Антибес
А к тысячам умерших от коронавируса вы готовы,суки поганые?В Китае бабла немеряно и то они бессильны пока против этой заразы.А в нашей нищей охреНэньке бабла нет вовсе.Или вы просто хотите ускорить вымирание наших"нерабов"?Тогда всё понятно..
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 22:01
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Бедняга нищий) У меня полный сарай пустых бутылок, приходи, забирай. Хватит не только на еду.
Ukraineslava    18.02.2020, 21:33
Оценка:  +2
Ukraineslava
твари,хотят всю страну положить из-за 10 украинских китайцев...
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 22:02
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Бачили очі, що купували, зеленобот
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