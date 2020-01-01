В салоне красоты Одессы открыли стрельбу: есть раненые
В Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты, женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, в салон на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом (предположительно, травматического действия), несколько раз выстрелил в парикмахершу и скрылся.
Женщину 1974 года рождения госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и поясницы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника. Предварительная правовая квалификация правонарушения – покушение на умышленное убийство.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева мужчина открыл стрельбу. Ссора, которая переросла в стрельбу, возникла между водителями Toyota Land Cruiser Prado и Lexus из-за парковки автомобилей.
Напомним, в Соломенском районе Киева произошла стрельба в спортивном зале.
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