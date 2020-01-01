На остановке в Кременчуге застрелили мужчину

Полиция уже задержала подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству.

Задержан подозреваемый в смертельном огнестрельном ранении мужчины в Кременчуге возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

"В оперативно-розыскной работе привлекли весь личный состав полиции города Кременчуг и ориентировали все наряды полиции области. Вероятный подозреваемый, 1988 года рождения, и другие лица, которые могут быть причастны к умышленному убийству, задержаны", - сказал Выговский.

По словам Выговского, установлено, что между несколькими лицами, находившимися в общественном месте возник конфликт.

"Один из участников конфликта достал оружие и произвел несколько выстрелов в потерпевшего. Установлено, что выстрелы производились из травматического оружия, сейчас устанавливается его местонахождение", - рассказал Выговский.

Также, в рамках уголовного производства, открытого по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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