В ООН сделали заявление по Донбассу

Мир на Донбассе возможно достичь при условии достаточного уровня политической воли у сторон и добросовестных переговоров.

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло выражает обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию. Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.

“Отрадно, что за саммитом нормандской четверки в Париже последовал обмен заключенными, а также прогресс в обсуждении дополнительных районов разведения. Однако эти воодушевляющие признаки носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять. Сегодняшнее тревожное сообщение о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в районе Золотого, а также, как утверждается, применение тяжелой техники вызывают тревогу и напоминают о том что в отсутствии постоянной политической воли существует реальная опасность того, что вновь возникнет насилие”, - сказала она.

ДиКарло высказала надежду, что Совет безопасности призовет все заинтересованные стороны сделать все возможное, чтобы обеспечить положительную динамику в переговорах, а также “проявить политическую волю и гибкость, чтобы достичь договоренности по ключевым шагам”.

Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

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