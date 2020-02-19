Для эвакуированных из Уханя есть три безопасных места - министр

Утром 20 февраля самолет прилетит в аэропорт Борисполь. По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.

Есть три "безопасных места", куда доставят эвакуированных из Уханя граждан Украины на обсервацию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в аэропорту Борисполь.

"Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие".

По ее словам, самолет вылетит в Китай в 2.50 19 февраля. В Китае возьмут на борт только не зараженных на коронавирус. Утром 20 февраля в 8:05 утра самолет вернется в аэропорт Борисполь. По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.

Как известно, место карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.

Против размещения эвакуированных в санатории выступили во Львовской и Тернопольской областях, а также под Киевом.

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