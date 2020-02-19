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В НАТО сделали заявление по обострению на Донбассе

Комментариев: 5
Наступление незаконных вооруженных формирований на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в регионе.
В НАТО сделали заявление по поводу наступления на Донбассе
В НАТО сделали заявление по поводу наступления на Донбассе
facebook.com/GeneralStaff.ua

В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины в НАТО в Facebook.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, наступление утром 18 февраля незаконных вооруженных формирований на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в регионе.

"НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - заявила Лунгеску.

Ранее глава Генштаба Руслан Хомчак сообщил, что в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены. По его данным, сепаратисты потеряли 4 человека, 6 были ранены.

Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

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Теги: НАТО, обстрел, обострение, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Cowboychik    19.02.2020, 06:19
Оценка:  -2
Cowboychik
Бой был в "серой зоне", которую до этого заняли ВСУ. Укросми во всю трубили об "освобождении" своей территории. Сепаратисты предложили ВСУшникам просто уйти из серой зоны на свои позиции и не провокувати. ВСУ отказались, были атакованы и выбиты из серой зоны на свои исходные позиции.
Cowboychik    19.02.2020, 06:24
Оценка:  -2
Cowboychik
Не потрібно лізти туди, де згідно з домовленостями, ВСУ не має права бути. Реакція сепаратистів цілком прогнозована.
Noblesse_obliger    19.02.2020, 06:48
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Алень,нах пшол!!!
веня42    19.02.2020, 04:54
Оценка:  0
веня42
Эти заявления НАТО- пук в лужу! Пора прекратить заявлять и конкретно ухватить х-ло за яйца! Выкрадите дочек... наймите киллеров... подкупите охрану... сбейте его в самолете... ИБО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГИТЛЕР !
Колишній-східняк    19.02.2020, 04:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
Раньше заявляли, что мол "кровавый пастор" и "барыга" и вся "кровавая хунта" не хотят мира на Донбассе и что война им выгодна. Теперь совсем другие люди при власти, чуть не каждую неделю звонят Путину и просто перестают стрелять и разводят стороны, а всё возвращается на круги своя. Кто же виноват?
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